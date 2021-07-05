В свердловском селе подтопило 12 домов

Подтоплены 76 придомовых территорий. Фото: Павел Ворожцов.

В селе Николо-Павловском Свердловской области произошло подтопление 12 частных жилых домов. В них проживает 36 человек.

Также по уточнённым данным свердловского ГУ МЧС России, на улицах Береговая и Заречная (расположены вдоль реки Шайтанка) подтоплены 76 придомовых территорий (население 123 человека). В пункте временного размещения, развёрнутого на базе Николо-Павловского центра культуры, находятся уже семь человек.

Также известно, что из-за обильных осадков произошло размытие трёх дамб, "предназначенных для создания водоёмов для мелиорации садоводческих участков в районе посёлка Вилюй". Спасателями ведётся мониторинг ситуации, развёрнут и функционирует оперативный штаб.

Напомним, ранее сообщалось о девяти подтопленных приусадебных участках в селе Николо-Павловское, а также о 95 - в зоне риска.

Читатели "Облгазеты" также сообщают, что в Верхней Салде из берегов вышел Салдинский пруд. С 5 утра вода прибавлялась понемногу. Сейчас улица Калинина оказалась под водой включая частные дома.