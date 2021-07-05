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5 июля 2021, 13:54

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Филиппинах

Владимир Путин

Владимир Путин выразил соболезнования главе Республики Филиппины Родриго Дутерте в связи с крушением военного самолёта на острове Холо. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Республики Филиппины Родриго Дутерте в связи с крушением транспортного военного самолёта на острове Холо. В результате аварии погибли 50 человек.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы военно-транспортного самолёта на острове Холо. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, в воскресенье, 4 июня, на Филиппинах, в юго-западной провинции Сулу, разбился военный транспортный самолёт C-130 Hercules при посадке в аэропорту. На борту самолёта находились 96 военных и пять боевых машин.

По последним данным, трагедия унесла жизни 50 человек, включая трёх гражданских. Ещё 49 военных и четыре гражданских получили травмы.

Областная газета Свердловской области

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