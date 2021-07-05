Прокуратура начала проверку по факту подтоплений в посёлке Николо-Павловском

В селе Николо-Павловском, деревне Соседкова и селе Краснополье введён режим чрезвычайной ситуации. Фото: Павел Ворожцов.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту подтоплений жилых домов и земельных участков в посёлке Николо-Павловском под Нижним Тагилом. Такие же риски есть в деревне Соседкова и селе Краснополье.

По информации пресс-службы свердловской прокуратуры, из-за сильных ливней, резкого поднятия уровня воды в реке Шайтанка и прорыва плотины в селе Николо-Павловском подтопленными оказались 20 жилых домов и 74 придомовых участка на улицах Береговая и Заречная. Селевой поток повредил трёхкилометровый участок дороги, связывающий село с Алапаевском.

В селе Николо-Павловском, деревне Соседкова и селе Краснополье введён режим чрезвычайной ситуации. Как сообщала ранее "Областная газета", из-за непогоды также сохраняется угроза подтопления 30 садовых участков в СНТ "Металлист", находящегося на востоке от Николо-Павловского.

В населённых пунктах развёрнуты пункты временного сбора, где пострадавшим предоставляют горячее питание и вещи первой необходимости. Кроме того, к Дому культуры в Николо-Павловском осуществляется подвоз питьевой воды. Жителей села, дома и участки которых оказались подтоплены, размещают в посёлке Старатель в гостинице с одноимённым названием.

Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного характера. В Николо-Павловское лично выехал прокурор Пригородного района Владимир Березин, который контролирует работу администрации Горноуральского ГО по оказанию первой помощи пострадавшим.

Надзорное ведомство организовало в здании Николо-Павловской территориальной администрации по адресу ул. Совхозная, д. 4 работу мобильной приёмной прокуратуры с 9:00 до 20:00 ежедневно, куда смогут обратиться граждане по всем возникающим вопросам. Также запущена "горячая линия" для свердловчан, пострадавших от подтоплений: 8 (3435) 41-79-56.