Как спастись от молнии во время грозы?

В минувшие выходные обрушившаяся на Урал стихия привела к трагичным последствиям: в результате удара молнии погибли двое мужчин, отдыхавших с семьями на озере Балтым. «Облгазета» узнала, при каких обстоятельствах это произошло, и как обезопасить себя во время грозы.
Когда загремел гром и полил дождь, компания укрылась от непогоды в беседке. Как сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, разряд молнии попал в укрытие, два человека получили травмы, несовместимые с жизнью: один из мужчин скончался сразу, второго пыталась спасти супруга и прибывшие медики, но вернуть к жизни пострадавшего не удалось.
Как прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, проверка всех обстоятельств ЧП продолжается. Крыша беседки покрыта металлическим листом, а рядом стоит высокое дерево, которое могло притянуть к себе электрический разряд. Также из-за сильного ливня пол беседки был мокрым, что увеличило уровень опасности, так как вода является одним из лучших проводников электричества.
– Стало известно, что оба мужчины стояли на полу босиком с мокрой одежде. Остальные люди, находившиеся в беседке, по предварительным данным, были в обуви. Это отличие могло стать главным фактором гибели одних и спасения других, – рассказал Александр Шульга.
В пресс-службе МЧС журналисту «Облгазеты» сообщили, что подобные происшествия в Свердловской области происходят достаточно редко, а статистика не ведется. Однако есть определённые правила поведения во время грозы, которые помогут сохранить жизнь себе и своим близким:
- в лесу укройтесь среди низкорослых деревьев: высокие деревья притягивают заряды, и находиться рядом с ними опасно;
- если гроза застала во время купания в водоёме, выйдите из него, отойдите подальше от берега и спуститесь в низину;
- в степи или поле при отсутствии укрытия уйдите в ложбину, овраг или другое естественное углубление, сядьте на корточки, обхватив ноги руками. Ложиться на землю нельзя, так как при этом вы подставите электрическому току всё свое тело;
- металлические предметы стоит отложить и отойти от них а 20–30 метров. Езда на велосипеде или мотоцикле во время ударов молний не рекомендуется;
- не подходите к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
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Опубликовано в №119 от 06.07.2021