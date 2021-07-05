Как спастись от молнии во время грозы?

При приближающихся раскатах грома необходимо выключить электроприборы, если вы дома, или быстро найти укрытие, если на улице. Фото: Александр Зайцев

В минувшие выходные обрушившаяся на Урал стихия привела к трагичным последствиям: в результате удара молнии погибли двое мужчин, отдыхавших с семьями на озере Балтым. «Облгазета» узнала, при каких обстоятельствах это произошло, и как обезопасить себя во время грозы.

Когда загремел гром и полил дождь, компания укрылась от непогоды в беседке. Как сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, разряд молнии попал в укрытие, два человека получили травмы, несовместимые с жизнью: один из мужчин скончался сразу, второго пыталась спасти супруга и прибывшие медики, но вернуть к жизни пострадавшего не удалось.

Как прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, проверка всех обстоятельств ЧП продолжается. Крыша беседки покрыта металлическим листом, а рядом стоит высокое дерево, которое могло притянуть к себе электрический разряд. Также из-за сильного ливня пол беседки был мокрым, что увеличило уровень опасности, так как вода является одним из лучших проводников электричества.

– Стало известно, что оба мужчины стояли на полу босиком с мокрой одежде. Остальные люди, находившиеся в беседке, по предварительным данным, были в обуви. Это отличие могло стать главным фактором гибели одних и спасения других, – рассказал Александр Шульга.

В пресс-службе МЧС журналисту «Облгазеты» сообщили, что подобные происшествия в Свердловской области происходят достаточно редко, а статистика не ведется. Однако есть определённые правила поведения во время грозы, которые помогут сохранить жизнь себе и своим близким: