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Общество / Происшествия
5 июля 2021, 17:51

В Свердловской области из-за ливней подтоплены территории в трёх ГО

подтопление домов

В Горноуральском ГО из-за паводка введён режим ЧС. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области из-за обильных дождей произошли подтопления территорий в трёх ГО. Речь идёт о Горноуральском, Нижнесалдинском и Верхнесалдинском городских округах.

Как уже писала "Областная газета", в селе Николо-Павловское Горноуральского ГО после подтопления 20 домов, 74 приусадебных участков и одного участка автодороги прокуратура организовала проверку. По данным администрации муниципалитета, в указанном населённом пункте, а также в деревне Соседкова и селе Краснополье объявлен режим ЧС.

Также известно, что в Верхней Салде Верхнесалдинского ГО из-за увеличения сбросов на Исинском ГТС произошло подтопление 19 домов. В свою очередь из-за увеличения сбросов на Верхнесалдинской ГТС на территории Нижней Салды Нижнесалдинского ГО - подтоплено 16 домов.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Свердловской области, всего в ликвидации последствий дождевого паводка задействованы 119 сотрудников Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 41 единица техники, в том числе от МЧС России 58 человек и 19 единиц техники.

Областная газета Свердловской области

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