Аэромобильная группировка МЧС работает в зоне паводка в Верхней Салде

В городе введён режим ЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Верхней Салде из-за дождевого паводка подтопленными остаются 54 дома, 49 придомовых территорий и 30 садовых участков. На борьбу с последствиями непогоды направлена аэромобильная группировка МЧС.

Ситуацию отслеживают с помощью беспилотников

"Для борьбы последствиями дождевого паводка направлены 45 специалистов Специализированной пожарно-спасательной части г. Екатеринбурга на 9 единицах спецтехники и спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 21 человека личного состава и 4 единиц спецтехники", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В городе введён режим ЧС. Всего последствия непогоды устраняют 273 человека и 73 единицы техники. Из двух подтопленных лагерей в Верхней Салде эвакуируют 300 детей.

Как писала "Областная газета", на Среднем Урале из-за обильных дождей произошли подтопления территорий в трёх городских округах. Речь идёт о Горноуральском, Нижнесалдинском и Верхнесалдинском округах. В селе Николо-Павловское Горноуральского ГО после подтопления 20 домов, 74 приусадебных участков и одного участка автодороги прокуратура организовала проверку. По данным администрации муниципалитета, в указанном населённом пункте, а также в деревне Соседкова и селе Краснополье объявлен режим ЧС.

Напомним, что в июле прошлого года серьёзный паводок произошёл в Нижних Сергах. За одни сутки там выпало 120% месячной нормы осадков. Вышли из берегов сразу несколько рек. Паводок разрушил несколько десятков строений и четыре моста, а также уничтожил урожай. На место происшествия по поручению Президента РФ Владимира Путина выезжал глава МЧС Евгений Зиничев. Режим ЧС в Нижних Сергах действовал более 100 дней.