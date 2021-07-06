На Камчатке ищут самолёт Ан-26, на борту которого находилось около 30 человек

Сегодня была потеряна связь с самолётом АН-26, совершавшим пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту находилось свыше 20 пассажиров и шесть членов экипажа.

Известно, что в установленное время воздушное судно не совершило посадку в аэропорту назначения. По данному факту Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов, говорится на сайте ведомства.

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, к поискам самолёта приступила наземная группировка спасателей (из посёлка Палана). Из Петропавловска-Камчатского и посёлка Оссора уже вылетели спасатели Региональной поисково-спасательной базы.

Кроме того, к поискам привлечены суда в заливе Шелихова. Готов вылететь вертолёт Ми-8 МЧС России.

По предварительным данным прокуратуры, на борту находились 23 пассажира, а по информации министерства - 22.