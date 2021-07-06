Темы дня

Общество / Происшествия
6 июля 2021, 11:34

На Камчатке ищут самолёт Ан-26, на борту которого находилось около 30 человек

Сегодня была потеряна связь с самолётом АН-26, совершавшим пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту находилось свыше 20 пассажиров и шесть членов экипажа.

Известно, что в установленное время воздушное судно не совершило посадку в аэропорту назначения. По данному факту Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов, говорится на сайте ведомства.

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, к поискам самолёта приступила наземная группировка спасателей (из посёлка Палана). Из Петропавловска-Камчатского и посёлка Оссора уже вылетели спасатели Региональной поисково-спасательной базы.

Кроме того, к поискам привлечены суда в заливе Шелихова. Готов вылететь вертолёт Ми-8 МЧС России.

По предварительным данным прокуратуры, на борту находились 23 пассажира, а по информации министерства - 22.

При администрации городского округа «посёлок Палана» открыта горячая линия, телефон 8-415-33-14-52.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.07.2021, 12:32 / Спорт
Уральский бизнес поможет построить объекты Деревни Универсиады-2023
06.07.2021, 12:25 / Общество
Опубликован список пассажиров с пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26
06.07.2021, 12:23 / Спорт
"Динамо-Строитель" и "Динамо-Электросталь" выявляли сильнейшего по буллитам
06.07.2021, 12:10 / Общество
Минздрав обновил рекомендации по медпомощи беременным с COVID-19
06.07.2021, 12:02 / Экономика
Евгений Куйвашев заключил с ВСМПО-АВИСМА соглашение о развитии Верхней Салды