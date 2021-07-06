Евгений Куйвашев ввёл режим ЧС в четырёх муниципалитетах из-за наводнения

В Свердловской области ликвидируют последствия наводнения. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл режим ЧС из-за наводнения на территориях четырёх муниципалитетов. Речь идёт о ГО Нижняя Салда, Махнёвском муниципальном образовании, Горноуральском и Верхнесалдинском городских округах.

Как говорится в документе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации региона, режим чрезвычайной ситуации вводится для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

"В связи с подъёмом уровня воды на водных объектах, расположенных на территориях Горноуральского городского округа, Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда и Махнёвского муниципального образования, вызванным выпадением обильных осадков, ввести с 5 июля 2021 года режим чрезвычайной ситуации...", – говорится в первом пункте распоряжения.

Отмечается, что для ликвидации чрезвычайной ситуации будут привлечены силы и средства Свердловской областной подсистемы РСЧС. Контролировать работу будет свердловский министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Вместе с тем поручено развернуть оперативный штаб. Его возглавит начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

В перечень мер по обеспечению защиты населения, в том числе вошли:

принятие оперативных мер и проведение работ по ликвидации ЧС, снижение размеров ущерба и потерь;

осуществление непрерывного сбора, анализа и обмена информацией об обстановке в зоне ЧС;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Напомним, на Среднем Урале из-за обильных дождей произошли подтопления территорий в трёх городских округах – Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский. Так, в селе Николо-Павловское первого ГО после подтопления 20 домов, 74 приусадебных участков и одного участка автодороги прокуратура организовала проверку. В указанном населённом пункте, а также в деревне Соседкова и селе Краснополье в понедельник был объявлен режим ЧС.

Ранее "Областная газета" также сообщала, что Евгений Куйвашев потребовал от профильных ведомств приступить к ликвидации последствий ЧП. Он также поручил эвакуировать два детских лагеря – "Лесная сказка" и "Тирус".

По данным мэрии Верхней Салды, сегодня в 16:00 в большом зале администрации (Энгельса,46) состоится собрание с салдинцами, пострадавшими от наводнения. При себе просят иметь паспорт и выписку по банковскому лицевому счёту. На остальных муниципалитетах информации нет.