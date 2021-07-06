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6 июля 2021, 12:25

Опубликован список пассажиров с пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26

Самолёт в небе

Самолёт вылетел из аэропорта Елизова в 12:57 по местному времени. В аэропорт Палана он должен был прибыть в 15:05. Фото: Евгения Скачкова

На официальном сайте Камчатского края появился списсок пассажиров, находившихся на борту пропавшего 6 июля самолёта Ан-26. Всего летели 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребёнок 2014 года рождения.

Власти Камчатки установили имена пассажиров. Среди них есть глава посёлка, куда летел самолёт, Ольга Мохирева.

Самолёт летел рейслм Петропавловск-Камчатский – Палана. Он вылетел из аэропорта Елизова в 12:57 по местному времени. В аэропорт Палана он должен был прибыть в 15:05. Однако в установленное время воздушное судно не прибыло в пункт назначения. Связь с самолёом пропала при заходе на посадку, в 9 км от посёлка.

Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов. Самолёт и пассажиров ищет наземная группировка спасателей. Не исключается крушение воздушного судна.

Список пропавших пассажиров:

  • Широкова Мария Витальевна,
  • Андрейкин Александр Николаевич,
  • Андрейкина Ольга Леонтьевна,
  • Кудашкин Михаил Вячеславович,
  • Майорова Татьяна Евгеньевна,
  • Хвалеева Алиса Вячеславовна,
  • Лисичкина Алена Олеговна,
  • Левицкий Евгений Михайлович,
  • Тищенко Артем Вячеславович,
  • Устинова Ольга Анатольевна,
  • Поникарова Екатерина Валерьевна,
  • Попель Анастасия Александровна,
  • Суровцева Юлия Борисовна,
  • Мохирева Ольга Петровна,
  • Аяни Петр Григорьевич,
  • Нестерук Евгений Александрович,
  • Сивак Иван Витальевич,
  • Столяров Юрий Федорович,
  • Нестерова Мария Максимовна,
  • Бояршин Сергей Вячеславович,
  • Лаптев Константин Алексеевич,
  • Каримулин Александр Анатольевич.
Фото: с сайта Камчатского края

"Родственники пассажиров могут обратиться по телефону горячей линии 8 415 43 31 4 52. По нему им ответят на все вопросы и расскажут актуальную информацию о поисках воздушного судна", - сказал зампредседателя правительства, министр специальных программ Александр Заболиченко.

Областная газета Свердловской области

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