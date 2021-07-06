Опубликован список пассажиров с пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26

Самолёт вылетел из аэропорта Елизова в 12:57 по местному времени. В аэропорт Палана он должен был прибыть в 15:05. Фото: Евгения Скачкова

На официальном сайте Камчатского края появился списсок пассажиров, находившихся на борту пропавшего 6 июля самолёта Ан-26. Всего летели 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребёнок 2014 года рождения.

Власти Камчатки установили имена пассажиров. Среди них есть глава посёлка, куда летел самолёт, Ольга Мохирева.

Самолёт летел рейслм Петропавловск-Камчатский – Палана. Он вылетел из аэропорта Елизова в 12:57 по местному времени. В аэропорт Палана он должен был прибыть в 15:05. Однако в установленное время воздушное судно не прибыло в пункт назначения. Связь с самолёом пропала при заходе на посадку, в 9 км от посёлка.

Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов. Самолёт и пассажиров ищет наземная группировка спасателей. Не исключается крушение воздушного судна.

Список пропавших пассажиров:

Широкова Мария Витальевна,

Андрейкин Александр Николаевич,

Андрейкина Ольга Леонтьевна,

Кудашкин Михаил Вячеславович,

Майорова Татьяна Евгеньевна,

Хвалеева Алиса Вячеславовна,

Лисичкина Алена Олеговна,

Левицкий Евгений Михайлович,

Тищенко Артем Вячеславович,

Устинова Ольга Анатольевна,

Поникарова Екатерина Валерьевна,

Попель Анастасия Александровна,

Суровцева Юлия Борисовна,

Мохирева Ольга Петровна,

Аяни Петр Григорьевич,

Нестерук Евгений Александрович,

Сивак Иван Витальевич,

Столяров Юрий Федорович,

Нестерова Мария Максимовна,

Бояршин Сергей Вячеславович,

Лаптев Константин Алексеевич,

Каримулин Александр Анатольевич.

Фото: с сайта Камчатского края

"Родственники пассажиров могут обратиться по телефону горячей линии 8 415 43 31 4 52. По нему им ответят на все вопросы и расскажут актуальную информацию о поисках воздушного судна", - сказал зампредседателя правительства, министр специальных программ Александр Заболиченко.