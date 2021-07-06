Опубликован список пассажиров с пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26

На официальном сайте Камчатского края появился списсок пассажиров, находившихся на борту пропавшего 6 июля самолёта Ан-26. Всего летели 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребёнок 2014 года рождения.
Власти Камчатки установили имена пассажиров. Среди них есть глава посёлка, куда летел самолёт, Ольга Мохирева.
Самолёт летел рейслм Петропавловск-Камчатский – Палана. Он вылетел из аэропорта Елизова в 12:57 по местному времени. В аэропорт Палана он должен был прибыть в 15:05. Однако в установленное время воздушное судно не прибыло в пункт назначения. Связь с самолёом пропала при заходе на посадку, в 9 км от посёлка.
Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов. Самолёт и пассажиров ищет наземная группировка спасателей. Не исключается крушение воздушного судна.
Список пропавших пассажиров:
- Широкова Мария Витальевна,
- Андрейкин Александр Николаевич,
- Андрейкина Ольга Леонтьевна,
- Кудашкин Михаил Вячеславович,
- Майорова Татьяна Евгеньевна,
- Хвалеева Алиса Вячеславовна,
- Лисичкина Алена Олеговна,
- Левицкий Евгений Михайлович,
- Тищенко Артем Вячеславович,
- Устинова Ольга Анатольевна,
- Поникарова Екатерина Валерьевна,
- Попель Анастасия Александровна,
- Суровцева Юлия Борисовна,
- Мохирева Ольга Петровна,
- Аяни Петр Григорьевич,
- Нестерук Евгений Александрович,
- Сивак Иван Витальевич,
- Столяров Юрий Федорович,
- Нестерова Мария Максимовна,
- Бояршин Сергей Вячеславович,
- Лаптев Константин Алексеевич,
- Каримулин Александр Анатольевич.
"Родственники пассажиров могут обратиться по телефону горячей линии 8 415 43 31 4 52. По нему им ответят на все вопросы и расскажут актуальную информацию о поисках воздушного судна", - сказал зампредседателя правительства, министр специальных программ Александр Заболиченко.