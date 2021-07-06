Свердловским семьям, пострадавшим от подтопления, выплатят по 10 тысяч

На первоочередные нужды семьям выплатят по 10 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Жители Свердловской области получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Деньги пойдут семьям, дома которых попали в зону подтопления.

По словам министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева, каждой пострадавшей семье полагается по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды (в 2020 году жители Нижних Серёг, чьё имущество пострадало в результате стихии, получали по 15 тысяч рублей). При этом выплаты будут осуществляться по заявлениям от граждан после обхода территорий и оценки ущерба, передаёт департамент информполитики Свердловской области.

Известно, что паводковая обстановка на подтопленных территориях Среднего Урала стабилизируется. Так, жилые дома и приусадебные участки в селе Николо-Павловское Гороноуральского ГО уже освободились от воды. В свою очередь в Верхней Салде вода, предположительно, уйдёт к вечеру.

По данным министерства энергетики и ЖКХ, в Верхней Салде из-за последствий непогоды без электроэнергии остаются 400 человек, а в Нижней Салде - 150 жителей. Также в городе газоснабжение нарушено в 554 частных домах (около 830 жителей). Ожидается, что восстановление коммуникаций будет произведено, как только спадёт вода. А вот работы по восстановлению дорожного движения в Нижней Салде уже начались.

Ранее Евгений Куйвашев ввёл режим ЧС в четырёх муниципалитетах из-за наводнения. Речь идёт о ГО Нижняя Салда, Махнёвском муниципальном образовании, Горноуральском и Верхнесалдинском городских округах.