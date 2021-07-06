Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 обнаружены вблизи посёлка Палана

Обломки обнаружили с воздуха. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Вблизи посёлка Палана обнаружены обломки пропавшего на Камчатке Ан-26. Ранее с самолётом была потеряна связь.

По предварительным данным, катастрофа произошла при заходе на второй круг при посадке. "Была плохая видимость", - уточнил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По его словам, обломки самолёта, на борту которого находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, обнаружили с воздуха во время поисковых работ. Туда направлены специалисты. Они обследуют место крушения и дадут окончательное заключение.

"В случае подтверждения неблагоприятного сценария развития событий близким будет оказана вся необходимая помощь”, - сказал глава региона. Он добавил, что для выяснения причин крушения воздушного судна в среду начнёт работу правительственная комиссия во главе с руководителем Росавиации Александром Нерадько.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, к месту происшествия следуют спасатели на вездеходах. Продвижение осложнено тёмным временем суток (+9 часов к московскому времени) и начавшимся морским приливом.

Напомним, связь с рейсом № 251 пропала непосредственно перед манёвром при заходе на посадку в районе 9 километров до посёлка Палана. Воздушное судно Ан-26 выполняло рейс Петропавловск-Камчатский – Палана.

Добавим, ранее был опубликован список пассажиров с пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26.