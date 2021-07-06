Ежедневно 20 свердловчан становятся жертвами телефонных мошенников

За последние полгода в Свердловской области зафиксировано около 4 тысяч фактов финансового мошенничества. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале телефонные аферисты грабят по 20 человек в день, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Свердловской области. За первые шесть месяцев 2021 года в регионе зафиксировано 1436 краж с банковских карт и почти 2500 фактов финансового мошенничества.

– Если сложить денежные средства, которые граждане добровольно отдали аферистам только в 2021 году, их, скорее всего, хватило бы, чтобы трижды отправить на лучшие курорты всех малообеспеченных жителей региона. И что самое печальное, этот ущерб продолжает расти, – отмечает руководитель отдела информации и общественных связей регионального главка МВД Валерий Горелых.

Необходимо сразу класть трубку, если неизвестные люди представляются сотрудниками банка и спрашивают о банковских сбережениях, а также оповестить об активности телефонных мошенников близких людей, добавил Горелых.

Как уточнили журналисту «Облгазеты» в пресс-службе уральского управления Банка России, с конца 2020 года телефонные мошенники всё чаще представляются сотрудниками правоохранительных органов и предупреждают об атаке на банковские средства гражданина. При этом не так важно, кем представляется человек, от которого поступил звонок, как то, какие действия он призывает сделать. Реальные сотрудники банков звонят только проинформировать о ситуации с банковским счётом гражданина, а не вынуждают срочно передать личные сведения или решить вопрос, подчеркнули в пресс-службе.

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