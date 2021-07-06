Михаил Мишустин направил оперативную группу к месту крушения АН-26 на Камчатке

7 июля в Палану выдвинется оперативная группа, сформированная по решению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Фото: пресс-служба Кремля.

На Камчатку, где сегодня произошло крушение самолёта Ан-26, отправится оперативная группа. Такое решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как говорится на официальном сайте Камчатского края, оперативную группу возглавит министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Мы вместе с федеральными руководителями выйдем на место (происшествия - прим "ОГ")", - отметил глава региона Владимир Солодов. В связи с инцидентом ему пришлось прервать рабочую поездку в Москву. Он уже направился в Палану, где ранее были обнаружены обломки воздушного судна.

Известно, что из-за неблагоприятных погодных условий и труднодоступности места крушения спасательная операция приостановлена. Работы возобновятся утром. Туда отправятся водолазы и горные спасатели.

Добавим, ранее был опубликован список пассажиров с пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26.