Михаил Мишустин направил оперативную группу к месту крушения АН-26 на Камчатке

На Камчатку, где сегодня произошло крушение самолёта Ан-26, отправится оперативная группа. Такое решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как говорится на официальном сайте Камчатского края, оперативную группу возглавит министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Мы вместе с федеральными руководителями выйдем на место (происшествия - прим "ОГ")", - отметил глава региона Владимир Солодов. В связи с инцидентом ему пришлось прервать рабочую поездку в Москву. Он уже направился в Палану, где ранее были обнаружены обломки воздушного судна.
Известно, что из-за неблагоприятных погодных условий и труднодоступности места крушения спасательная операция приостановлена. Работы возобновятся утром. Туда отправятся водолазы и горные спасатели.
Добавим, ранее был опубликован список пассажиров с пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26.
Напомним, связь с рейсом № 251 пропала перед манёвром при заходе на посадку в районе 9 километров до посёлка Палана. Воздушное судно Ан-26 выполняло рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту самолёта находилось 28 человек.