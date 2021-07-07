Камчатский край объявил трёхдневный траур по погибшим при крушении самолёта Ан-26

На расстоянии 3,8 километра севернее аэропорта посёлка Палана обнаружены обломки. Продвижение спасателей осложнено начавшимся морским приливом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил в регионе трёхдневный траур - с 7 по 9 июля - в связи с авиакатастрофой самолёта Ан-26. Крушение произошло вблизи посёлка Палана 6 июля. Погибли все 28 человек.

Среди погибших 22 пассажира, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Самолёт летел из Петропавловска-Камчатского (аэропорт Елизово) в посёлок Палана. На борту находилась глава населённого пункта Ольга Мохирева.

"В соответствии с моим распоряжением по всей территории Камчатского края объявлен 3-дневный траур. С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия", - сообщил губернатор Владимир Солодов.

Родственникам пассажиров выплатят по 3,5 миллиона рублей от правительства региона, страховой компании и авиапредприятия. Из Москвы в Палану направлены специалисты для оказания психологической помощи. Работает телефон горячей линии 8-415-43-31-4-52.

Напомним, связь с рейсом № 251 пропала перед манёвром при заходе на посадку в районе 9 километров до посёлка Палана. Обломки воздушного судна позднее обнаружили вблизи посёлка. Спасатели начали извлекать тела погибших из воды.

Соболезнования начали выражать также губернаторы других регионов.

"У наших соседей на Камчатке произошла ужасная авиакатастрофа, которая унесла жизни людей.⁣ Невосполнимая и трагическая утрата. От себя и всех жителей Магаданской области выражаю искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших.⁣ Светлая память", - написал в своём Instagram губернатор Сергей Носов.