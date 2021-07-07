Неизвестный мужчина захватил отделение Сбербанка в Тюмени

Мужчина вошёл в банк с сумкой, заявив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства. Фото: Павел Ворожцов

7 июля неизвестный мужчина захватил в заложники нескольких человек в отделении Сбербанка на Червишевском тракте в Тюмени. Он потребовал выдать ему 15 миллионов рублей наличными.

Злоумышленник угрожал сотрудникам банка сумкой с якобы опасным предметом. На место происшествия выехали полиция, ОМОН и СОБР Росгвардии.

"В 9 часов 20 минут в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт г. Тюмени вошёл мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства. По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников. Место происшествия оцеплено", - сообщили в ГУ МВД по Тюменской области.

Отделение Сбербанка в Тюмени есть в жилом пятиэтажном доме на Червишевском тракте, 19. Людей из этого дома и близлежащих эвакуировали.

Источники сообщили ТАСС, что мужчину уже задержали, никто не пострадал.