В МВД подтвердили задержание мужчины, захватившего отделение банка в Тюмени

В отделении банка в момент захвата находились два сотрудника. Фото: Павел Ворожцов

Полицейские задержали злоумышленника, который угрожал сотрудникам Сбербанка и требовал деньги в Тюмени. Это произошло спустя 2,5 часа после поступления тревожного сообщения в полицию.

"В 11 часов 52 минуты в результате проведённых мероприятий сотрудниками полиции во взаимодействии с Росгвардией и ФСБ региона мужчина, находившийся в банке в Тюмени, задержан. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время помещение обследуется кинологами со служебными собаками, на месте работают сотрудники правоохранительных органов", - рассказали в ГУ МВД по Тюменской области.

7 июля неизвестный мужчина захватил в заложники нескольких человек в отделении Сбербанка на Червишевском тракте, 19 в Тюмени. Он потребовал выдать ему 15 миллионов рублей наличными. Злоумышленник угрожал сотрудникам банка сумкой с якобы опасным предметом. Тревожное сообщение поступило в полицию в 9:20. Жителей пятиэтажного здания, в котором находится банк, и близлежащих зданий эвакуировали. Полицейские оцепляли здание.