На востоке Свердловской области продолжаются аварийно-восстановительные работы

Спасатели оказывают адресную помощь пострадавшим, проводят сушку жилых домов, откачку воды из подвалов, а также очищают придомовую территорию от мусора. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ряде муниципалитетов Свердловской области продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. В работах задействованы 345 человек и 98 единиц спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, по состоянию на 7 июля, в Верхней Салде подтопленными остаются 37 домов и 103 приусадебных участка. В Нижней Салде - 16 придомовых территорий. При этом от паводковых вод в первом городе освободились 17 домов, во втором - вода оставила 21 подворье.

Спасатели совместно с волонтёрами оказывают адресную помощь пострадавшим, проводят сушку жилых домов, откачку воды из подвалов, а также очищают придомовую территорию от мусора. Продолжается работа комиссии по оценке ущерба.

В Горноуральском, Верхнесалдинском городских округах и городском округе Нижняя Салда продолжает действовать режим ЧС. Он введён главой региона Евгением Куйвашевым для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для пострадавших от подтопления открыты горячие линии. В Горноуральском ГО звонить предлагается по номеру 8 (3435) 25-44-49. В Верхнесалдинском ГО: 8(3434)53-20-30. Во всех муниципалитетах жители, пострадавшие от паводка также могут обратиться за адресной помощью и справочной информацией по телефонам Единых дежурно-диспетчерских служб "112".

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