Президент РФ выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке

Жители краевой столицы возлагают цветы к стеле "Город воинской Славы". Фото: пресс-служба Камчатского края.

Президент России Владимир Путин направил губернатору Камчатского края Владимиру Солодову телеграмму. В ней глава государства выразил соболезнованиями в связи с крушением самолёта Ан-26.

В телеграмме Владимир Путин отметил, что с прискорбием узнал о катастрофе самолёта Ан-26 вблизи города Петропавловск-Камчатский.

"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших", - передаёт часть сообщения Президента пресс-служба Кремля.

Ранее стало известно, что в связи с авиакатастрофой самолёта Ан-26 на Камчатском крае объявлен трёхдневный траур - с 7 по 9 июля. Напомним, крушение произошло вблизи посёлка Палана 6 июля. Погибли все 28 человек, находившиеся на борту воздушного судна.

Как говорится на официальном сайте Камчатского края, в течение дня жители краевой столицы возлагают цветы к стеле "Город воинской Славы". В память о тех, кто погиб в крушении самолёта АН-26 близ Паланы, горожане зажгли свечи.

Добавим, родственникам пассажиров выплатят по 3,5 млн рублей от правительства региона, страховой компании и авиапредприятия. Работает телефон горячей линии 8-415-43-31-4-52.