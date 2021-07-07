В Екатеринбурге после отравления детей в сауне возбудили уголовное дело

Инцидент произошёл в одной из саун в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

На прошлой неделе в столице Урала госпитализировали пять детей после семейного отдыха в сауне. По результатам проведённой проверки следственные органы возбудили уголовное дело.

В ходе проверки, которую организовала прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга, сотрудники ведомства установили, что после посещения сауны на ул. Братской пятеро подростков поступили в больницу с острым отравлением. В самом же заведении обнаружились многочисленные нарушения требований в области пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

"По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, инцидент произошёл 3 июля. Две семьи вместе с детьми пришли в сауну. После купания в бассейне ребята почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу.