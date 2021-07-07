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Общество / Происшествия
7 июля 2021, 17:26

В Екатеринбурге после отравления детей в сауне возбудили уголовное дело

  Анна Митчина
Баня

Инцидент произошёл в одной из саун в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

На прошлой неделе в столице Урала госпитализировали пять детей после семейного отдыха в сауне. По результатам проведённой проверки следственные органы возбудили уголовное дело.

В ходе проверки, которую организовала прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга, сотрудники ведомства установили, что после посещения сауны на ул. Братской пятеро подростков поступили в больницу с острым отравлением. В самом же заведении обнаружились многочисленные нарушения требований в области пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. 

"По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, инцидент произошёл 3 июля. Две семьи вместе с детьми пришли в сауну. После купания в бассейне ребята почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу.

Областная газета Свердловской области

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