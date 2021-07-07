В Свердловской области после возгорания локомотива проводится прокурорская проверка

Возгорание произошло в 7:50 утра. Пожар потушили в 10:15. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Сегодня утром на втором пути станции Хрустальная Свердловской железной дороги произошло возгорание локомотива. По данному факту проводится доследственная проверка.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, горела вторая секция локомотива грузового поезда. Известно, что он следовал по маршруту Кузино - Екатеринбург-Пассажирский. Чтобы потушить пожар потребовалось больше двух часов.

После инцидента Свердловской транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о пожарной безопасности. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.