Жители подтопленных свердловских муниципалитетов смогут получить до 300 тысяч рублей на семью

На материальную поддержку претендуют 450 человек. Фото: Павел Ворожцов

В Горноуральском, Верхнесалдинском и Нижнесалдинском городских округах Свердловской области, которые пострадали от затопления, начался сбор данных об имуществе для расчёта материальной компенсации пострадавшим жителям. Восстановительные работы в населённых пунктах продолжаются.

Как писала «Областная газета», 5 июля из-за обильных осадков в зоне подтопления оказались несколько населённых пунктов Среднего Урала. По поручению губернатора Евгения Куйвашева была организована ликвидация последствий ЧП.

Принято решение выделить пострадавшим от наводнения гражданам на первоочередные нужды по 10 тысяч рублей. Также им полагаются выплаты в зависимости от степени утраты имущества. При частичной утрате – по 50 тысяч рублей на человека, но не более чем на трёх членов одной семьи. По 100 тысяч выплатят тем, чьё имущество в связи с паводком пострадало без возможности восстановления, одна семья может получить в этом случае до 300 тысяч рублей.

По предварительным данным, на материальную поддержку претендуют 450 человек: 250 жителей Верхнесалдинского ГО, 165 Горноуральского и 35 Нижнесалдинского городских округов, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как рассказали в региональном министерстве общественной безопасности, за сутки вода ушла из 37 домов. На сегодняшний день подтопленных частных жилых домов не осталось.

В Горноуральском ГО откачивают воду из подвалов и помогают просушивать помещения, восстановительные работы ведут 84 спасателя и 9 единиц техники. Уже просушены более 50 домов.

В Верхнесалдинском ГО работают около 40 спасателей из отрядов регионального управления МЧС и областной Службы спасения, задействовано более 30 волонтёров. Специалисты ведут откачку воды из подвалов домов, просушку помещений, уборку мусора.

В Нижнесалдинском ГО за сутки освободились от воды 115 приусадебных участков, ещё 16 остаются подтопленными. Более двух десятков спасателей ведут осмотр домов и придомовых территорий, откачивают воду. Помимо этого, идёт восстановление улично-дорожной сети. Вблизи Шайтанского рудника строители проводят засыпку одной из размытых дорог.

На сегодняшний день восстановлено 4 из 7 подтопленных участков региональных дорог. В частности, восстановлены и открыты для проезда участки Южного подъезда к Нижнему Тагилу, дороги Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск. Восстановлена водопропускная труба и земляное полотно на трассе Нижняя Салда – деревня Нелоба. Остаются подтоплены участки дороги Нижняя Салда – село Медведево.

Сотрудники Минприроды Свердловской области в связи с поступившей информацией о появлении следов нефтепродуктов на ранее подтопленных территориях в Верхнесалдинском ГО совместно с органами прокуратуры устанавливают возможные источники и обстоятельства загрязнения. На место выехал начальник территориального отдела эконадзора министерства. Будут взяты пробы для лабораторного исследования. Вместе с этим, в пострадавших муниципалитетах усилен контроль за качеством централизованного водоснабжения.

Напомним, 6 июля в связи с разгулом стихии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл режим ЧС на территориях четырёх муниципалитетов. Речь идёт о ГО Нижняя Салда, Махнёвском муниципальном образовании, Горноуральском и Верхнесалдинском городских округах.