В Челябинской области введён режим ЧС из-за пожаров. Есть жертвы

Есть жертвы пожаров. В одном из сгоревших домов обнаружен погибший мужчина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввёл режим ЧС из-за лесных пожаров в Карталинском и Нагайбакском районах и угрозы населению. Сегодня Президент РФ Владимир Путин заслушал его доклад о ситуации в регионе и дал поручения.

На данный момент, лес горит на территории Карталинского и Нагайбакского районов на площади 14 тысяч га. Пожары действуют в районе села Париж – 4 га, у населённого пункта Михайловка – 7 га, Кизилчилик – 6 га и в направлении Запасное и Ясной поляны – 3 га. На месте работают сотрудники МЧС.

"Президент поручил главе региона сформулировать предложения по восстановлению утраченного в результате пожаров жилья граждан. Кроме того, глава государства распорядился принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха более ста детей, эвакуированных из оздоровительного лагеря и интерната из-за угрозы возгорания", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Сам Алексей Текслер после разговора с Президентом России сообщил, что дети, которых экстренно эвакуировали из лагеря "Роднички" продолжат отдых уже на Чёрном море - в Анапе, в лагере "Смена".

Все челябинцы, у кого сгорели дома, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Затем В случае полной утраты имущества сумма допвыплаты составит 100 тыс. руб., частичной – 50 тыс. руб. Поставлена задача максимально быстро начать восстанавливать дома людей.

"К сожалению, у нас есть жертвы. В завале одного из домов посёлка Джабык был обнаружен погибший мужчина 1943 года рождения. Правоохранительные органы начали проверку, будет проведен анализ ситуации, выяснено, почему человек не был эвакуирован", - сообщил сегодня на заседании оперштаба глава Челябинской области.