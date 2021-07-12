В Верхней Салде не хватает волонтёров для ликвидации последствий паводка

Сегодня в свердловский город отправился губернатор Евгений Куйвашев. Фото: Анна Митчина

В Верхней Салде продолжается ликвидация последствий подтопления домов. Жителям помогают волонтёры и сотрудники МЧС.

Волонтёры и спасатели убирают мусор, разгребают грязь, вывозят мусор, переносят дрова. Всего на месте работает группа из более 30 добровольцев. Правда, жители жалуются - сил волонтёров не хватает. Во многих домах ещё не начались работы по устранению последствий.

- Мы сейчас ждём, чтобы хоть кто-то к нам пришёл. У нас дома у самой реки, по грудь всё затопило. Убираем своими силами по возможности. Руки уже все изрезаны и ногу повредил, когда 90-летнего отца из дома затопленного вытаскивал. Волонтёры ещё не приходили, - рассказал корреспонденту "Областной газеты" местный житель Леонид Салтыков.

Руководитель волонтёрского штаба Наталья Нигамедьянова пояснила, что к этим домам волонтёры подойдут только через несколько дней, потому что рабочих рук не хватает, а первоочерёдно помощь оказывается одиноким людям. Подтопленных участков много, а задействованы чуть больше 30 человек. Кого-то направляют развозить гуманитарную помощь, а кто-то работает на участках.

Записаться в волнёты для помощи жителям в Верхней Салде можно по телефону +7-950-649-59-31.

При этом жители Верхней Салды отмечают слаженную работу сотрудников МЧС. Как рассказали "Областной газете", и их работа затруднена: откачка воды идёт медленно, так как местная аппаратура сломалась из-за накопившейся грязи в воде.

Добавим, что сегодня в свердловский город отправился губернатор Евгений Куйвашев.

Как писала "Областная газета", 5 июля из-за обильных осадков в зоне подтопления оказались несколько населённых пунктов Среднего Урала. По поручению губернатора Евгения Куйвашева была организована ликвидация последствий ЧП. Введён режим ЧС для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Жители подтопленных районов Свердловской области начали получать материальную помощь от властей.