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Общество / Происшествия
12 июля 2021, 18:48

Перед приездом Евгения Куйвашева выплаты в 10 тысяч пришли даже тем салдинцам, кому "не положено"

  Анна Митчина
паводок

В свердловских муниципалитетах продолжают ликвидировать последствия паводка. Фото: Павел Ворожцов.

Администрация Верхнесалдинского городского округа назначила выплаты пострадавшим от наводнения в размере 10 тысяч рублей. Перед приездом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева их начислили даже тем, кому изначально отказывали в получении денег.

Об этом рассказала жительница Верхней Салды Ольга Шапкарина. Ей пришло уведомление на телефон буквально во время разговора с журналистами. По её словам, она с утра обращалась в администрацию за выплатами, но ей отказали, так как она не является собственником жилья.

Эта проблема коснулась многих салдинцев. Например, у Зинаиды Борисовны недавно скончался муж, который был собственником их дома. Она ещё не успела вступить в наследство и из-за этого не имела права претендовать на выплаты в 10 тысяч рублей.

Кроме компенсации от мэрии, поддержать жителей подтопленных территорий решило "ВСМПО-Ависма". Некоторые жители уже получили первые 50 тысяч от компании. Но и этих денег не хватит, чтобы восстановить жильё.

Напомним, сегодня глава региона посетил Верхнюю Салду и ознакомился с последствиями наводнения. Он пообещал жителям, что последствия непогоды устранят за месяц.

Напомним, 5 июля из-за обильных осадков в зоне подтопления оказались несколько населённых пунктов Среднего Урала. По поручению губернатора Евгения Куйвашева была организована ликвидация последствий ЧП. Введён режим ЧС для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Жители подтопленных районов Свердловской области начали получать материальную помощь от властей.

Сюжет

Дождевые паводки в Свердловской области
Следим за устранением последствий непогоды в свердловских муниципалитетах.

Областная газета Свердловской области

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