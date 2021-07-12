Стихийные выплаты

Евгений Куйвашев в Верхней Салде осмотрел объекты инфраструктуры и дома, пострадавшие от наводнения, встретился с местными жителями. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вчера посетил Верхнюю Салду, где ознакомился с последствиями наводнения и ходом их ликвидации. Режим ЧС здесь пока снимать не планируется.

На дороге, ведущей к подтопленной территории, главу региона встречали местные жители. В одном из затопленных домов работала группа волонтёров в красных защитных костюмах.

– В костюмах жарко – зато защищены от инфекции, к тому же они хорошо чистятся, – поделилась представитель волонтёрского отряда Елена Бередникова. Всего в волонтёрской деятельности на разных территориях задействовано от 30 до 40 человек. Они трудятся на месте происшествия с первого дня затопления. Некоторые – по 12–14 часов в день, другие приезжают после основной работы.

По приезду Евгений Куйвашев осмотрел дома, пострадавшие от воды, и встретился с местными жителями, чтобы обсудить самые острые вопросы.

– Очень неприятно, когда стихия вмешивается в твою обыденную жизнь. Сегодня перед комиссией по чрезвычайным ситуациям стоит задача оценить ущерб от потери урожая. Также в течение недели должны посчитать ущерб общих территорий и какая инфраструктура общего пользования была нарушена. В зависимости от объёма будем ставить задачи по устранению в максимально сжатые сроки.

В личных беседах с жителями Евгений Куйвашев пообещал, что все последствия устранят в течение месяца после подсчёта. Проверить исполнение поручения он собирается лично – приедет с проверкой по истечении названного срока.

– Конечно, людям необходимо помочь и с ремонтом домов, и с восстановлением садовых участков. И я прошу с этим вопросом не затягивать. Времени у нас немного – уже июль заканчивается, зима придёт быстро. Электричество, вода, газ или дрова в домах должны быть.

К слову, перед приездом губернатора выплаты в 10 тысяч пришли даже тем салдинцам, кому изначально в них было отказано. Ольге Шапкариной смс-уведомление о зачислении средств пришло прямо во время общения с журналистами, хотя ещё утром она обращалась в администрацию, где ей в выплате отказали, так как она не является собственником жилья. Эта проблема коснулась многих салдинцев. Например, у Зинаиды Борисовны недавно скончался муж, который был собственником дома. Она ещё не успела вступить в наследство и также не имела права претендовать на компенсацию.

– Есть одна проблема, которую сегодня озвучили: многие проживают здесь, но не прописаны. По этим людям сегодня тоже решим вопрос, – сказал Евгений Куйвашев.

Также жители пожаловались на разрушенные паводком коммуникации: без газа остались около двух тысяч человек. Электричество к домам уже подключили, однако пользоваться им всё ещё нельзя – в помещениях до сих пор сохраняется влажность, проводка коротит.

– Это инфраструктура общего пользования, – отметил губернатор, – к сожалению, мы уже имели подобную ситуацию в Нижних Сергах, где было подтоплено несколько населённых пунктов – коллеги работали и исправили ситуацию. Здесь я тоже не вижу поводов для беспокойства – мы приложим максимум усилий, чтобы последствия этого стихийного бедствия были устранены в кратчайшие сроки, тем более до начала отопительного периода.

Отвечая на вопрос, из-за чего вообще произошло ЧП, губернатор ответил, что всё дело в большом количестве осадков.

– Я проверил сегодня – плотина выдержит. Коллеги в период наиболее активных осадков достаточно её укрепили. Сегодня поводов для опасения нет. Если 70 лет не было таких дождей здесь. Основной эпицентр сбора осадков оказался на полигонах. Эта вода пошла в населённый пункт через реки – достаточно серьёзная аномалия. Но мы сегодня должны всё предусмотреть и принять дополнительные меры по укреплению не только этой дамбы, но и других, которые пострадали из-за большого количества осадков.

Мы выяснили, что происходит в других территориях, пострадавших от паводка. Так, на территории Горноуральского городского округа вода спала, но режим ЧС не снят – устраняются последствия подтопления домов и дорог. – Четвёртый день ходим с комиссией по дворам, обследуем нанесённый паводком ущерб. Заявления на компенсации получили от 295 жителей, зарегистрированных в 155 домах. Сегодня побываем ещё в 9 домах, примем от собственников заявления, – рассказал глава Николо-Павловской территориальной администрации Александр Ременец. На улицах Заречной и Береговой у всех пострадали огороды. Много заявлений по испорченной бытовой технике: стиральным машинам и холодильникам. Николо-Павловское возвращается к привычному укладу. Все системы жизнеобеспечения восстановлены. В домах есть вода, электричество и газ. По заявкам жителей специалисты МЧС просушивают постройки. Из дворов и с улиц вывезено 510 тонн мусора. Из фонда Святой Екатерины для пострадавших от паводка привезли 130 продуктовых наборов, ещё 30 доставили активисты «Молодой гвардии». – Следующая задача – восстановить размытые дороги. На ремонт улицы Береговой заключён контракт, по остальным – составлены сметы, – сообщил Александр Ременец. Глава села также добавил, что последнее подтопление домов вдоль Шайтанки было в 2012 году. После того как дно реки углубили, а берега укрепили, весенние паводки проходят здесь без происшествий. В Нижней Салде от дождевого паводка наиболее пострадали улицы Максима Горького, Коммунаров, Кузьминых, Набережная, Розы Люксембург, Чапаева. Более ста жителей пришлось эвакуировать, некоторых – принудительно. Вода также заблокировала выезд из сада №15, и салдинские полицейские устроили там переправу на личных лодках. Сейчас вода ушла с подтопленных участков. Комиссия выполняет обход домов, чтобы зафиксировать нанесённый подтоплением ущерб. Кроме того, из Екатеринбурга прибыли специалисты, чтобы обследовать на территории конструктивные элементы и фундаменты зданий. Добровольцы помогают жителям в уборке мусора и развозят гуманитарную помощь. – Заявления на получение субсидий подали 102 жителя подтопленных домов и садовода, – рассказал «ОГ» глава Нижней Салды Андрей Матвеев. – В микрорайоне, пострадавшем от паводка, есть водоснабжение и электричество. Потоком повредило 120 метров газопровода, без газа остаются тысяча человек. Быстрее всех с последствиями паводка справились в Махнёво, где из-за подъёма воды подтопило низководный автомобильный мост через реку Тагил. – Вода быстро пошла на убыль. Сейчас всё нормально, пострадавших территорий нет, сообщение со всеми населёнными пунктами налажено, – пояснил «Облгазете» глава муниципалитета Алексей Корелин.

Кстати Жители территорий, оказавшихся в зоне подтопления, могут рассчитывать на три вида материальной помощи. На первоочередные нужды пострадавшим при ЧС регионального масштаба предусмотрено по 10 тысяч рублей на человека. В случае частичной утраты имущества – 50 тысяч на жителя. Если имущество не подлежит восстановлению, то компенсация увеличивается до 100 тысяч рублей. Максимальная материальная помощь для одной семьи составляет 300 тысяч рублей. По словам губернатора, всего на сегодняшний день от жителей трёх муниципалитетов поступило около 700 заявлений на возмещение ущерба.