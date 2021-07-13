В здании гостиницы в Геленджике произошёл взрыв газа

Взрыв произошёл в магазине, который находится в здании отеля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В магазине на территории отеля в Геленджике произошёл взрыв газа. Один человек погиб. На месте работают спасатели.

Происшествие произошло в здании гостиницы по ул. Советская, которая расположена в центральной части города. Кроме одного погибшего, есть пятеро пострадавших, сообщают в пресс-службе МЧС России.

"Предварительная причина - взрыв бытового газа. Дом газифицирован", - уточняют в ведомстве.

По данным прокуратуры Краснодарского края, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"К настоящему моменту количество пострадавших - пять, они в больнице. Из них двое тяжёлых, трое в средней степени тяжести, из этих троих один 14-летний подросток", - цитирует ТАСС сообщение прокуратуры.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Из здания эвакуировали 50 человек. Прокуратура проводит проверку.

Власти Краснодарского края проведут свою проверку, в ходе которой проанализируют причины происшествия и обследуют объекты размещения и потребительской сферы на соблюдение требования пожарной безопасности. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"С учетом того, что у нас идет курортный сезон, нужно проанализировать причины, ещё раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности. Такого не должно повториться", - написал Вениамин Кондратьев.

Также он поручил расселить постояльцев отеля и жителей соседних домов по необходимости.