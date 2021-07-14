Прокуратура проверяет таборинский детсад после гибели двух человек при чистке канализации

Предвариительно известно, что смерть двух человек в канализационном колодце наступила из-за отравления неуточнённым веществом. Фото: Владимир Мартьянов

В свердловском селе Таборы погибли заведующий хозяйством детсада и рабочий, которые устраняли засор канализационных стоков. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Инцидент произошёл 10 июля днём. Предвариительно известно, что смерть заведующего хозяйством 1988 года рождения, и разнорабочего 1958 года рождения наступила из-за отравления неуточнённым веществом. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Прокуратура Таборинского района проверяет МКДОУ "Таборинский детский сад".

"В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку организации техники безопасности в образовательном учреждении при производстве данного вида работ. Будут истребованы локальные акты в сфере техники безопасности, опрошены работники и должностные лица. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.