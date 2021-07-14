В Горноуральском ГО завершены аварийно-восстановительные работы после паводка

Перед отъездом спасателей за оказанную помощь поблагодарил глава Горнуральского ГО Дмитрий Летников. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Свердловские спасатели завершили аварийно-восстановительные работы на территории Горноуральского городского округа после наводнения. Огнеборцы выдвинулись в пункт постоянной дислокации.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, за время пребывания в селе Николо-Павловское спасатели откачали воду и просушили 57 домов. Жителям населённого пункта также помогали с уборкой придомовых территорий и восстановлением поваленных ограждений.

Отмечается, что в Горноуральском ГО продолжается работа по обследованию и оценке пострадавшего имущества граждан. Проводится сбор заявлений от населения, находящегося в зоне ЧС, для проведения компенсационных выплат.

Напомним, 5 июля из-за обильных осадков в зоне подтопления оказались несколько населённых пунктов Среднего Урала - в ГО Нижняя Салда, Махнёвском муниципальном образовании, Горноуральском и Верхнесалдинском городских округах. По поручению губернатора Евгения Куйвашева была организована ликвидация последствий ЧП. Введён режим ЧС для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Добавим, в начале недели глава региона посетил Верхнюю Салду и ознакомился с последствиями наводнения. Он пообещал жителям, что последствия непогоды устранят за месяц. Однако, как выяснили "Областная газета", в городе не хватает волонтёров для проведения таких работ.

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