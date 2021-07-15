Свердловские полицейские завершили расследование громкого ДТП на Тюменском тракте

В отношении лихача было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Фото с места ДТП предоставил В.Н. Горелых

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции завершили расследование резонансного ДТП, которое, как считают в ГИБДД, было совершено из хулиганских побуждений. В аварии серьёзно пострадала 3-летняя девочка.

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, дело было возбуждено по двум статьям УК РФ — ст.267.1 и ч.1 ст.264 УК РФ («совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств» и «нарушение водителем автомобиля ПДД или эксплуатация машины, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

По словам Валерия Горелых, применение ст.267.1 является достаточно редким. С момента введения статьи в действие в 2017 году это первое такое дело на Среднем Урале.

Авария произошла в сентябре 2020 года на 15 км трассы Екатеринбург – Тюмень. Полицейские установили, что водитель автомобиля «Опель Астра» Осинцев, 1995 года рождения, двигался со скоростью более 105 км/час при разрешённой 90 км/ч. Он обогнал автомобиль «Фиат», после чего из хулиганских побуждений резко снизил перед ним скорость до 4 км/ч. Известно также, что злоумышленник при этом не включил световой указатель поворота и пересёк сплошную линию разметки.

В этот момент позади «Фиата» со скоростью около 80 км/час двигался автомобиль «Лэнд Ровер». Его водитель в тот момент на мгновение отвлекся от контроля за дорогой, из-за чего допустил столкновение с «Фиатом», а его в свою очередь отбросило на «Опель Астра» под управлением лихача.

Находившаяся в салоне «Фиата» трёхлетняя девочка, несмотря на то, что сидела в детском кресле, получила тяжёлые травмы. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в районный и мировой суд Октябрьского района Екатеринбурга.