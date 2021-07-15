Темы дня

Общество / Происшествия
15 июля 2021, 20:26

Ушёл из жизни актёр и музыкант Пётр Мамонов

Пётр Мамонов

Он был болен COVID-19. Фото: скриншот из видеоматериала телеканала "Россия 24".

Актёр, поэт, музыкант, сооснователь рок-группы «Звуки Му» Пётр Мамонов скончался на 71-м году жизни. Он умер от коронавирусной инфекции, несмотря на усилия медиков.

«Сегодня, 15 июля, скончался Пётр Николаевич Мамонов. Вечная память», — говорится в сообщении, опубликованном на странице музыканта в Facebook. О том, что трагическое сообщение соответствует действительности, сказала его супруга Ольга Мамонова.

Петра Мамонова госпитализировали с COVID-19 1 июля и поместили в реанимационное отделение. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжёлое. Тогда его жена рассказала, что у музыканта поражено 87% легких. Она также сообщила, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а затем ввели в медикаментозный сон, передаёт РБК.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.07.2021, 20:26 / Общество
Ушёл из жизни актёр и музыкант Пётр Мамонов
15.07.2021, 20:07 / Общество
Минобрнауки РФ подготовило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ на новый учебный год
15.07.2021, 19:34 / Общество
Евгений Куйвашев пообещал профинансировать строительство новой поликлиники в Каменске-Уральском
15.07.2021, 19:03 / Общество
Свердловские полицейские завершили расследование громкого ДТП на Тюменском тракте
15.07.2021, 18:24 / Общество
В Екатеринбурге до 15 сентября перекроют движение по улице Июльской