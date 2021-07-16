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16 июля 2021, 14:51

Транспортная прокуратура заинтересовалась восьмичасовой задержкой рейса Екатеринбурга - Сочи

Кольцово

Причина задержки - техническое обслуживание воздушного судна. Фото: Евгения Скачкова.

В аэропорт Кольцово выехал Свердловский транспортный прокурор. Его визит связан с задержкой рейса U6-219 по маршруту Екатеринбург - Сочи.

Самолёт А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии" должен был вылететь сегодня в 6:20 утра. Однако, по данным онлайн-табло Кольцово, рейс перенесли почти на 9 часов. Теперь отправление запланировано на 15:00. На рейс ожидается 240 пассажиров, в том числе четверо детей.

"По поступившей в прокуратуру информации причина задержки - техническое обслуживание воздушного судна. В целях контроля оказания пассажирам необходимых услуг и проведения приёма граждан в аэрогавань выехал Свердловский транспортный прокурор", - информирует пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. По прибытии на место прокурор организует мобильную приёмную.

Сегодня "Областная газета" также рассказывала о других задержках и отменах рейсов в Кольцово. Добавим, ранее интерес у транспортной прокуратуры вызывала задержка в Симферополь.

Областная газета Свердловской области

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