Под Серовом водитель рейсового автобуса устроил ДТП с грузовиком

В дорожной аварии обошлось без пострадавших. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области на автодороге Серов — Североуральск — Ивдель произошла дорожная авария с участием рейсового автобуса. ДТП случилось днём 16 июля, в семи километрах от Серова.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, по предварительным данным, водитель рейсового автобуса № 509 «Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург», мужчина 1991 года рождения, ехал со стороны Краснотурьинска. Он решил совершить обгон в запрещённом для этого месте.

Водитель не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с грузовым автомобилем «Урал», который двигался в попутном направлении. После удара автобус съехал на левую обочину и остановился. В момент ДТП в салоне автобуса находилось около 15 пассажиров. Никто из них не был травмирован. Автобус и грузовик получили механические повреждения.

В отношении виновника аварии инспекторы ГИБДД составили административный протокол по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ («выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения»). По факту инцидента сотрудники полиции организовали проверку.

Напомним, чуть больше месяца назад на Среднем Урале случилось резонансное ДТП с участием автобуса. В результате аварии на месте погибли шесть человек, ещё одна женщина на следующий день скончалась в больнице, пострадали, но выжили четверо.