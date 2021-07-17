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17 июля 2021, 14:55

Самолёт в Сочи вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей

самолёт

Техники не обнаружили механических повреждений самолёта. Фото: Павел Ворожцов

Утром 17 июля вылетевший из екатеринбургского аэропорта Кольцово лайнер был вынужден прекратить полёт и вернуться. Командир воздушного судна сообщил о столкновении с птицей и развернул самолёт.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в 8:30 командир Boeing 737 авиакомпании «Победа», который выполнял рейс DP-340 «Екатеринбург - Сочи», принял решение прервать взлёт из-за столкновения с птицей.

Наземные службы осмотрели лайнер, но не обнаружили каких-либо механических повреждений. В 9:25 самолёт покинул Кольцово.

Напомним, 1 июля самолёт при взлёте в Кольцово столкнулся со стаей птиц. Повреждений не зафиксировано, поэтому воздушное судно продолжило полёт до Геленджика.

Областная газета Свердловской области

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