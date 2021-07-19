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Общество / Происшествия
19 июля 2021, 12:59

В Сысерти и Монетном восстанавливают отключенное из-за непогоды электроснабжение

электричество

Основная часть последствий непогоды уже ликвидирована. В ряде территорий работы продолжаются. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области ремонтируют повреждённые во время грозы линии электропередач. В Сысерти и Монетном работы должны были уже завершиться.

В ближайшее время в указанных населённых пунктах начнётся поэтапное подключение потребителей, сообщает департамент информполитики региона.

Известно, что локальные нарушения электроснабжения из-за непогоды, которая накрыла Средний Урал 18 июля, были зафиксированы в Берёзовском, Сысертском и Белоярском городских округах. В первом ГО отмечалось отключение линии 35 кВ "Монетка-Лосинка". Без света частично остались жители посёлка Монетный и Ключевск.

"В Монетном в районе МТРЗ упала опора 35 кВ. Требуется замена. Часть Монетного без электричества, жители сообщают, что в некоторых домах нет водоснабжения. Службы в курсе, прогноз по восстановлению будет позже", - заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации Берёзовского ГО

В свою очередь на территории Сысертского ГО энергетики отрабатывают локальные заявки по сети 0,4 кВ. Предположительно к обеду 19 июля все работы на этой территории также будут завершены.

Число свердловчан, оставшихся без коммунальных благ, не называется.

Ранее "Областная газета" рассказывала о ливне, который прошёл в Екатеринбурге. В некоторых районах города временно подтопило дороги, а в ТЦ "Карнавал" обрушился потолок. Подробнее о погоде на Среднем Урале в ближайшие дни читайте здесь.

Областная газета Свердловской области

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