Темы дня

Общество / Происшествия
19 июля 2021, 15:00

На Урале с начала 2021 года снизилось количество ДТП на железнодорожных переездах

Поезд и переезд

За первые шесть месяцев 2021 года в ДТП на железнодорожных переездах пострадало 4 человека. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская железная дорога зафиксировала снижение количества ДТП на железнодорожных переездах. За шесть месяцев текущего года произошло на треть меньше происшествий, чем за аналогичный период 2020 года.

С января по июнь 2021 года на железнодорожных переездах произошло четыре столкновения с автомобилями, пострадали четыре человека. За аналогичный период прошлого года таких инцидентов было зафиксировано шесть с пятью пострадавшими.

По данным пресс-службы Свердловской железной дороги, лидером по количеству аварий на переездах стала Свердловская область. Здесь произошло 2 ДТП. Ещё по одному - в Тюменской области и в ХМАО. Причиной всех дорожно-транспортных происшествий стали нарушения правил ПДД водителями автомобилей.

Сотрудники СвЖД постоянно отслеживают состояние железнодорожных переездов, чтобы не допустить аварий. В 2021 году на повышение надёжности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог выделено 72 млн рублей. Их потратят на ремонт 104 объектов.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, несмотря на это, в России показатель ДТП вырос на 26%. За первые полгода произошло 129 столкновений машин с поездами на железнодорожных переездах. Пострадало 47 человек, ещё 22 - погибли.

Напомним, в Свердловской области в середине апреля на 4-м пикете 23-го км перегона Решёты - Седельниково автомобиль столкнулся с поездом. Пострадали три человека, никто не погиб.

В начале мая в Богдановиче водитель грузовика протаранил будку дежурного на железнодорожном переезде, перед этим наехав на заграждающий барьер. Водитель сломал ногу.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.07.2021, 15:00 / Общество
На Урале с начала 2021 года снизилось количество ДТП на железнодорожных переездах
19.07.2021, 14:47 / Культура
Организаторы "Стенограффии" представили карту с арт-объектами
19.07.2021, 14:46 / Общество
Свердловчанин в свой день рождения выиграл в лотерею загородный дом
19.07.2021, 14:39 / Культура
Евгений Куйвашев предложил стенограффистам разристовать стену СК "Юность" в Екатеринбурге
19.07.2021, 14:12 / Общество
Кабмин РФ утвердил льготные авиабилеты для семей на семь рейсов из Екатеринбурга