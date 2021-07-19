На Урале с начала 2021 года снизилось количество ДТП на железнодорожных переездах

За первые шесть месяцев 2021 года в ДТП на железнодорожных переездах пострадало 4 человека. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская железная дорога зафиксировала снижение количества ДТП на железнодорожных переездах. За шесть месяцев текущего года произошло на треть меньше происшествий, чем за аналогичный период 2020 года.

С января по июнь 2021 года на железнодорожных переездах произошло четыре столкновения с автомобилями, пострадали четыре человека. За аналогичный период прошлого года таких инцидентов было зафиксировано шесть с пятью пострадавшими.

По данным пресс-службы Свердловской железной дороги, лидером по количеству аварий на переездах стала Свердловская область. Здесь произошло 2 ДТП. Ещё по одному - в Тюменской области и в ХМАО. Причиной всех дорожно-транспортных происшествий стали нарушения правил ПДД водителями автомобилей.

Сотрудники СвЖД постоянно отслеживают состояние железнодорожных переездов, чтобы не допустить аварий. В 2021 году на повышение надёжности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог выделено 72 млн рублей. Их потратят на ремонт 104 объектов.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, несмотря на это, в России показатель ДТП вырос на 26%. За первые полгода произошло 129 столкновений машин с поездами на железнодорожных переездах. Пострадало 47 человек, ещё 22 - погибли.

Напомним, в Свердловской области в середине апреля на 4-м пикете 23-го км перегона Решёты - Седельниково автомобиль столкнулся с поездом. Пострадали три человека, никто не погиб.

В начале мая в Богдановиче водитель грузовика протаранил будку дежурного на железнодорожном переезде, перед этим наехав на заграждающий барьер. Водитель сломал ногу.