В Берёзовском ГО при пожаре погибла пожилая супружеская пара

На момент пожара в доме находилась семейная пара - муж и жена 1933 и 1935 годов рождения. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня ночью в посёлке Кедровка Берёзовского городского округа произошёл пожар. В результате погибла пожилая пара.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар разгорелся в 1:50 ночи на улице Дачная. На площади 100 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки и частный жилой дом.

В тушении пожара были задействованы три единицы спецтехники и 11 человек личного состава. В 2:30 огонь был локализован, а в 2:50 - ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены спустя почти пять часов, в 07:44.

Как уточнили в администрации муниципалитета, на момент пожара в доме находилась семейная пара - муж и жена 1933 и 1935 годов рождения. Они приезжали в Кедровку на летний период, в другое время проживали в Екатеринбурге.

Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.