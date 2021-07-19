В Бельгии случилось крупнейшее за последние 100 лет наводнение. 36 человек погибли

В результате наводнения разрушенными и повреждёнными оказались несколько сотен жилых домов, километры автомобильных и железных дорог. Фото: YouTube-канал Al Jazeera English.

Сильные ливни, обрушившиеся на южный регион Бельгии Валлонию в середине прошлой недели, стали причиной возникновения сильнейшего за последние 100 лет наводнения в стране. Жертвами стихии стали 36 человек.

По словам министра внутренних дел королевства Аннелис Верлинден, 19 из 36 погибших уже опознаны. Без вести пропавшими числятся 127 человек, ещё 57 бельгийцев госпитализированы. Как сообщает ТАСС, на территории, пострадавшей от наводнения, продолжаются поисково-спасательные работы, восстановление транспортной инфраструктуры, а также систем энерго- и водоснабжения.

Основной удар стихии пришёлся на Люксембург, провинции Намюр, Эно, Лимбург и Льеж. В результате наводнения разрушенными и повреждёнными оказались несколько сотен жилых домов, километры автомобильных и железных дорог.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования бельгийскому Королю Филиппу в связи с трагическими последствиями наводнений.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, на прошлой неделе в Германии из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна - Ар, Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Это привело к затоплению улиц, обрушению домов и нарушению водоснабжения и электроснабжения. В ряде городов на западе ФРГ введён режим ЧС.

Число жертв наводнения на западе Германии достигло 164 человек. Без вести пропавшими считаются 1,3 тысячи человек.