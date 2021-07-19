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19 июля 2021, 18:00

В Свердловской области при производстве буровых работ погиб мужчина

буровая

Помощник получил несовместимую с жизнью травму головы. Фото: СУ СКР по Свердловской области

На севере Свердловской области во время производства бурильных работ погиб мужчина. Трагедия случилась в 15 километрах от посёлка Вижай.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по данному факту сотрудники следственного отдела по Ивделю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.143 УК РФ («нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Мужчина 1988 года рождения погиб днём 18 июля на территории Саумского карьера. По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушения требований охраны труда при производстве буровых работ. В результате удара штангой от буровой установки помощник машиниста получил смертельную травму головы.

Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас специалисты допрашивают свидетелей, назначили комплекс экспертиз, проводят анализ документации по проводившимся работам и соблюдению техники безопасности. Отметим, что виновнику гибели рабочего грозит до четырёх лет лишения свободы.

Областная газета Свердловской области

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