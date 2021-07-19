В аварии на трассе Екатеринбург - Пермь погибли три человека

На 178 километре трассы Екатеринбург - Пермь столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и "Тойота". Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В понедельник, 19 июля, на 178 километре трассы Екатеринбург - Пермь лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и "Тойота". В результате ДТП погибли три человека, а ещё один получил тяжёлые травмы.

Водитель отечественной машины выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой". По словам водителя проезжавшей мимо "Мазды", которая получила повреждения от осколков, мужчина за рулём ВАЗ-2114 совершал обгон машины, заметил приближающуюся по встречке "Тойоту", растерялся и не смог избежать ДТП.

"Автомобилем ВАЗ-2114 управлял молодой человек 1999 года рождения. За свой небольшой водительский стаж - с февраля 2021 года, водитель уже 9 раз привлекался к административной ответственности, при этом пять раз за неиспользование ремня безопасности. В момент ДТП ни водитель, ни пассажир - молодая девушка 2004 года рождения, не были пристегнуты ремнями безопасности. В момент столкновения девушку выбросило из салона автомобиля", - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

За рулём "Тойоты" находилась женщина 1956 года рождения со стажем управления автомобилем 8 лет. С ней в машине ехал мужчина 1948 года рождения - за его жизнь сейчас борются врачи.

Было установлено, что водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ-2114 - жители Красноуфимска. "Тойота" двигалась из Екатеринбурга в Пермь.

Следственно-оперативная группа установила личности участников ДТП и опросила свидетелей. Спасатели с помощью спецсредств извлекли пострадавшего мужчину из автомобиля и очистили проезжую часть от частей автомобилей. В каком состоянии 22-летний водитель отечественной машины находился за рулём, станет известно после результатов экспертизы.