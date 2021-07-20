В результате столкновения двух иномарок на свердловской трассе пострадали четыре ребёнка

В Свердловской области на 13 км автодороги Тавда - Герасимовка - Тонкая Гривка столкнулись две иномарки, в одной из которых ехали шесть детей. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

В Свердловской области на 13 км автодороги Тавда - Герасимовка - Тонкая Гривка столкнулись две иномарки, в одной из которых ехали шесть детей. В результате аварии пострадали четыре ребёнка.

По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения, находившийся за рулём автомобиля "Форд", допустил столкновение с автомобилем "БМВ", который остановился на дороге, чтобы повернуть налево. После столкновения "Форд" съехал в кювет и врезался в дерево. Помимо водителя в машине находились шесть детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Врачи диагностировали у девочки 2009 года рождения перелом правого предплечья и назначили ей лечение. Ещё три ребёнка - мальчик 2010 года рождения и девочки 2010 и 2014 годов рождения - получили ушибы и ссадины.

Установить точно, были ли пристёгнуты дети ремнями безопасности, полицейским пока не удалось - показания участников ДТП на этот счёт разнятся. При этом превышение допустимого числа пассажиров в одной машине уже является нарушением ПДД.

"Водитель "Форд" имеет стаж вождения 16 лет, ранее он был лишён права управления транспортными средствами. За управление без прав, за нарушение правил перевозки пассажиров и не использование ремней безопасности, отсутствие полиса ОСАГО водитель привлечён к административной ответственности", - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Напомним, вчера УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области сообщало о ещё одном ДТП, участники которого не пользовались ремнями безопасности, но с более трагичными последствиями. В аварии погибли три человека, включая 16-летнюю девушку.