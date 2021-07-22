В Сысерти рейсовый автобус врезался в светофорный столб

Авария произошла из-за невнимательности женщины за рулём легковушки. Фото: УГИБДД ГУМВД России по Свердловской области

В Сысерти случилось дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В результате инцидента травмы получили четыре человека.

Предварительно установлено, что водитель иномарки при проезде нерегулируемого перекрёстка не заметил рейсовый автобус, двигавшийся по главной дороге. Столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса и водитель легковушки.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла сегодня, около 14:00 на перекрёстке улиц Степана Разина и Герцена.

Женщина 1980 года рождения, управляя автомобилем Kia, не уступила дорогу рейсовому автобусу ПАЗ, за рулём которого был мужчина 1963 года рождения. После столкновения с легковушкой, автобус съехал вправо на тротуар и врезался в светофорный столб. Сотрудниками ГИБДД установлено, что в момент аварии в салоне иномарки находились два ребёнка. Травм они не получили.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Также отмечается, что в момент ДТП светофор на перекрёстке не работал в связи с плановым отключением электроэнергии.

Напомним, что другое ДТП с участием рейсового автобуса случилось в Свердловской области 16 июля. Как писала «Областная газета», авария произошла на автодороге Серов — Североуральск — Ивдель. ДТП, которое обошлось без пострадавших, случилось по вине водителя автобуса, который решил обогнать грузовик в запрещённом для этого месте.