Темы дня

Общество / Происшествия
22 июля 2021, 17:12

В Первоуральске живую пенсионерку признали умершей и перестали выплачивать ей пенсию

Могилы в поле

Женщину признали умершей по ошибке. Фото: Галина Соловьёва

Прокуратура Первоуральска организовала проверку по обращению местной жительницы. Отдел ЗАГС необоснованно зарегистрировал смерть женщины, из-за чего ей прекратили выплачивать пенсию.

По предварительным данным следствия, в марте 2021 года умерла тёзка заявительницы. Документов на имя умершей женщины не обнаружили. Сотрудники полиции устанавливали личность погибшей со слов соседей. Они ошибочно установили дату рождения заявительницы.

Информация о смерти женщины попала в Пенсионный фонд по Первоуральску. На её основании фонд ПФР прекратил выплачивать пенсию по старости, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 

Прокуратура запросила данные от уполномоченных органов. После получения необходимых документов ведомство направит в суд заявление об аннулировании актов записи о смерти заявительницы. 

Рассмотрение обращения находится на контроле прокурора города.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.07.2021, 19:50 / Общество
В Екатеринбурге социальная карта позволит получить детское питание и льготные лекарства
22.07.2021, 19:35 / Общество
В Екатеринбурге проведут конкурс на дизайн-проект памятной стелы, которую установят у Кольцово
22.07.2021, 18:55 / Общество
Для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы РСЧС ввели режим ЧС. Распоряжение
22.07.2021, 18:12 / Общество
Администрации свердловских муниципалитетов отдают свои машины для нужд врачей
22.07.2021, 17:52 / Общество
На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение из-за дождей