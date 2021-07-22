В Первоуральске живую пенсионерку признали умершей и перестали выплачивать ей пенсию

Прокуратура Первоуральска организовала проверку по обращению местной жительницы. Отдел ЗАГС необоснованно зарегистрировал смерть женщины, из-за чего ей прекратили выплачивать пенсию.
По предварительным данным следствия, в марте 2021 года умерла тёзка заявительницы. Документов на имя умершей женщины не обнаружили. Сотрудники полиции устанавливали личность погибшей со слов соседей. Они ошибочно установили дату рождения заявительницы.
Информация о смерти женщины попала в Пенсионный фонд по Первоуральску. На её основании фонд ПФР прекратил выплачивать пенсию по старости, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области,
Прокуратура запросила данные от уполномоченных органов. После получения необходимых документов ведомство направит в суд заявление об аннулировании актов записи о смерти заявительницы.
Рассмотрение обращения находится на контроле прокурора города.