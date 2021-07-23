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23 июля 2021, 07:28

Самолёт из Екатеринбурга в Анталью задержали на 4 часа

Пустой самолёт

Посадка возобновилась только после четырёх часов ожидания - в 6:52, после 7:20 самолёт турецкой авиакомпании Corendon Airlines должен отправиться по маршруту. Фото: Алексей Кунилов

Уральцы должны были вылететь в Турцию минувшей ночью, однако рейс задержали до утра. Предварительно известно о технических неисправностях самолёта.

Судя по онлайн-табло Кольцово, около 3:00 завершилась регистрация, а затем и посадка. Однако после этого пассажиров попросили покинуть воздушное судно и подождать в зале ожидания екатеринбургского аэропорта. Посадка возобновилась только в 6:52, после 7:20 самолёт турецкой авиакомпании Corendon Airlines должен отправиться по маршруту.

При этом изначально планировалось, что самолёт вылетит 3:30.

Напомним, что накануне транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов в Кольцово из-за тумана.

Фото: онлайн-табло Кольцово

Областная газета Свердловской области

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