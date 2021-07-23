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Общество / Происшествия
23 июля 2021, 10:06

Мост на Транссибирской железнодорожной магистрали обрушился из-за ливней

Железнодорожные пути

Движение поездов остановлено в обоих направлениях. Фото: Галина Соловьёва

В Сретенском районе Забайкальского края обрушился один из мостов Транссибирской железнодорожной магистрали. Причина происшествия - обильные осадки в регионе.

Движение поездов остановлено в обоих направлениях.

"На Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга – Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края, в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста. Погибших и пострадавших нет", – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью.

Информация об обрушении поступила в ведомство в 9:00 по местному времени (3:00 по МСК). На месте работает группа Сретенского  пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда. Также в устранении последствий задействован оперштаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В нескольких районах Забайкальского края из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реках. Как сообщает вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв в своём telegram-канале, в Сретенском районе пострадали железнодорожный мост и мост краевой дороги в районе села Дунаево. В Чернышевском районе смыто 5 мостов, один подмыло, подтоплено около 150 домов. 

Ливневые дожди привели к размыву дамбы на озере Макарыч на востоке региона. Из-за паводка подтопило свыше 900 приусадебных участков и 450 жилых домов в городе Шилка, сообщает ТАСС.

Напомним, недавно крупные наводнения произошли в Германии, Бельгии и Китае.

В начале июля обильные дожди привели к потоплению домов в трёх муниципалитетах Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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