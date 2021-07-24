В Свердловской области продлили штормовое предупреждение на 24 июля

На территории региона возможны сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер. Фото: Галина Соловьёва

Синоптики продлили действие штормового предупреждения на территории Свердловской области. Так, 24 июля местами на территории Среднего Урала ожидаются очень сильные дожди, ливни, местами крупный град, шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

В связи с неблагоприятным прогнозом в ГУ МЧС по Свердловской области рекомендуют в период непогоды отказаться от отдыха на природе, в частности, от походов и сплавов.

Владельцам частных домов спасатели советуют проверить исправность ливневой канализации и других дренажных систем. Они рекомендуют закрывать окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия во время грозы. Во время грозы они просят держаться подальше от электроприборов, розеток, щитков, молниеотводов, водостоков с крыш, антенн. Также не следует стоять у окон, по возможности выключить бытовые приборы и гаджеты.

Кроме того, эксперты советуют отказаться от идеи укрываться от дождя под деревьями, так как в них может ударить молния. Помимо этого велик риск получить травмы или погибнуть под сломанными ветром ветвями.

Спасатели также озвучили рекомендации для автомобилистов. Они советуют не пробовать преодолеть на машине подтопленные участки дорог. Оказавшись в такой ситуации, лучше медленно съехать на обочину, включить аварийные огни и ждать, пока вода уйдёт.

В случае стремительного пребывания воды в МЧС рекомендуют уйти на возвышенность или в ближайшее здание. При необходимости можно подняться на верхние этажи.

Как писала «Областная газета», в связи с угрозой разгула стихии коммунальные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что начальники предприятий электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства подготовят ремонтные бригады и спецтехнику для проведения аварийно-восстановительных работ, если таковые потребуются.