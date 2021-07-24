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24 июля 2021, 16:13

Эксперты выяснят причину гибели мужчины в дендропарке Екатеринбурга

дендропарк

В ГУ МВД считают, что смерть наступила по естественным причинам. Фото: Галина Соловьёва

В дендрологическом парке парке Кировского района Екатеринбурга, в районе Втузгородка, прохожие обнаружили мёртвого мужчину. По предварительным данным, он скончался по естественным причинам.

Как рассказал «Областной газете» руководитель пресс-службы полицейского главка Свердловской области Валерий Горелых, личность мужчины установлена. «На территории парка в квадрате улиц улиц Мира, Софьи Ковалевской, Первомайской, Академической  обнаружено тело гражданина Васильева, 1963 года рождения», - сообщил полковник МВД.

По его словам, у мужчины, вероятно, были проблемы с сердцем, или оторвался тромб. Мужчина худощав и, если судить по татуировкам, был судим. У него тёмные короткие волосы. Одет в синие джинсы, футболку и чёрные кроссовки «Адидас».

Специалисты не обнаружили на теле признаков насильственной смерти. Причины гибели установят судмедэксперты.Уголовное дело пока не возбуждено.

Сотрудники следственного отдела по Кировскому району города организовали доследственную проверку.

Областная газета Свердловской области

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