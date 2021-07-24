Эксперты выяснят причину гибели мужчины в дендропарке Екатеринбурга

В ГУ МВД считают, что смерть наступила по естественным причинам. Фото: Галина Соловьёва

В дендрологическом парке парке Кировского района Екатеринбурга, в районе Втузгородка, прохожие обнаружили мёртвого мужчину. По предварительным данным, он скончался по естественным причинам.

Как рассказал «Областной газете» руководитель пресс-службы полицейского главка Свердловской области Валерий Горелых, личность мужчины установлена. «На территории парка в квадрате улиц улиц Мира, Софьи Ковалевской, Первомайской, Академической обнаружено тело гражданина Васильева, 1963 года рождения», - сообщил полковник МВД.

По его словам, у мужчины, вероятно, были проблемы с сердцем, или оторвался тромб. Мужчина худощав и, если судить по татуировкам, был судим. У него тёмные короткие волосы. Одет в синие джинсы, футболку и чёрные кроссовки «Адидас».

Специалисты не обнаружили на теле признаков насильственной смерти. Причины гибели установят судмедэксперты.Уголовное дело пока не возбуждено.

Сотрудники следственного отдела по Кировскому району города организовали доследственную проверку.