В ДТП с туристическим автобусом в Краснодарском крае погибли два человека

Автобус с туристами опрокинулся в кювет. Фото: Галина Соловьёва

В Краснодарском Крае произошла авария с участием рейсового автобуса. В результате ДТП погибли два человека.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что в Апшеронском районе автобус опрокинулся в Кювет. Погибли двое, пострадали по меньшей мере 20 человек.

По факту ЧП организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что водитель автобуса Hyundai в районе посёлка Мезмай не справился с управлением. В итоге транспортное средство опрокинулось в кювет. На тот момент в салоне находились 22 пассажира. Двое из них получили несовместимые с жизнью травмы. Остальным помогли медики и психологи.

Федеральные СМИ сообщают, что причиной аварии стал отказ тормозной системы автобуса. Это предстоит выяснить следователям.

По данным ТАСС, водитель автобуса осуществлял перевозку людей в частном порядке, а авария произошла в районе курортного поселка Мезмай. Агентство также сообщает, что трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.