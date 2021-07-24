В Нижнем Тагиле ребёнок погиб от удара током на крыльце магазина

Областная прокуратура взяла дело на контроль. Фото: Галина Соловьёва

Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с гибелью 9-летнего ребёнка в Нижнем Тагиле. Следователи считают, что смерть наступила в результате удара током.

По версии следствия, мать и ребёнок зашли в магазин. Потом сын вышел на крыльцо, где его ударило током. Со слов свидетелей, мальчик задел антивандальную решётку кондиционера и получил удар электрическим током. Он упал на землю. К сожалению, в тот момент мальчику никто не смог помочь.

Бригада скорой помощи доставила ребёнка в больницу, однако спасти его не удалось. 25 июля школьнику могло бы исполниться 10 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По факту гибели ребёнка возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Дело находится на контроле надзорного ведомства.