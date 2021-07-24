Темы дня

Общество / Происшествия
24 июля 2021, 20:15

В Нижнем Тагиле ребёнок погиб от удара током на крыльце магазина

Фемида

Областная прокуратура взяла дело на контроль. Фото: Галина Соловьёва

Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с гибелью 9-летнего ребёнка в Нижнем Тагиле. Следователи считают, что смерть наступила в результате удара током.

По версии следствия, мать и ребёнок зашли в магазин. Потом сын вышел на крыльцо, где его ударило током. Со слов свидетелей, мальчик задел антивандальную решётку кондиционера и получил удар электрическим током. Он упал на землю. К сожалению, в тот момент мальчику никто не смог помочь.

Бригада скорой помощи доставила ребёнка в больницу, однако спасти его не удалось. 25 июля школьнику могло бы исполниться 10 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По факту гибели ребёнка возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Дело находится на контроле надзорного ведомства.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.07.2021, 20:15 / Общество
В Нижнем Тагиле ребёнок погиб от удара током на крыльце магазина
24.07.2021, 18:10 / Общество
В ДТП с туристическим автобусом в Краснодарском крае погибли два человека
24.07.2021, 18:02 / Общество
Названы новые сроки проведения Всероссийской переписи населения
24.07.2021, 17:45 / Спорт
Гимнаст Давид Белявский вышел в финал командного многоборья на ОИ в Токио
24.07.2021, 16:13 / Общество
Эксперты выяснят причину гибели мужчины в дендропарке Екатеринбурга