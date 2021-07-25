В Екатеринбурге загорелась гостиница Трансагентства

Пострадавших при пожаре нет. Фото: Яндекс.карты

В Екатеринбурге ранним утром загорелась гостиница Трансагентства на ул. Восточная. Площадь пожара составила 20 кв. м.

Установлено, что горел один из номеров на четвёртом этаже пятиэтажного здания. Спасателей вызвали в 5:16. На место выезжали 22 спасателя на 6 спецмашинах.

"В 5:33 открытое горение было ликвидировано, в 6:34 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. На площади 20 кв. м огонь уничтожил личные вещи и внутреннюю отделку номера гостиницы. Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что о пострадавших не сообщается.