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25 июля 2021, 11:58

Глава амурского Минцифры скончался после полученных на турбазе травм

свеча

Александру Курдюкову было 39 лет. Фото: Александр Зайцев

Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков, которого избили на туристической базе, умер. Об этом сообщил в своем telegram-аккаунте губернатор Амурской области Василий Орлов.

По словам главы региона, Александр Михайлович умер вечером 24 июля. «Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушёл очень рано», — написал Орлов.

СМИ сообщили, что Александр Курдюков оказался в больнице с серьёзными травмами, в том числе головы, 22 июля. Мужчина впал в кому. По данным telegram-каналов, конфликт, в котором пострадал чиновник случился 17 июля на туристической базе «Берлога», где министр проводил время со знакомыми. Сообщалось, что у него возник конфликт на почве ревности. Вечер якобы закончился спокойно, однако позже Александр Курдюков пропал. Позже его нашли без сознания с травмой головы. Свидетелей произошедшего пока не обнаружили.

Следственное управление по Амурской области не сообщает ничего по данному факту.

Александру Курдюкову было 39 лет. С 2012 по 2020 год он возглавлял управление информатизации Амурской области, а в январе 2021 года стал министром.

Областная газета Свердловской области

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